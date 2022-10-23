محافظ البنك المركزي: مهمتنا الأساسية السيطرة على التضخم

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إنه لجنة السياسة النقدية ستعلن مع نهاية العام حجم التضخم المستهدف خلال السنوات المقبلة، «إحنا مهمتنا الأساسية السيطرة على التضخم».

عبدالله: نعمل في السيطرة على التضخم

وأضاف «عبدالله»، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع السيطرة على التضخم سنصل إلى أن نستطيع التعامل بحرية أكثر مع العملات.

عبدالله: الجنيه المصري ارتفع أمام الليرة التركية

وأوضح أن الجنيه المصري ارتفع أمام الليرة التركية بنسبة وصلت لـ100%، كما ارتفع أمام اليورو والجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي يعيه الكثيرون، «إحنا عايزين الناس تبقي فاهمة إن العلاقة بيننا وبين الدولار ليست قوية، لأننا لسنا دولة مصدرة للبترول علشان يبقى عندنا سعر مرتبط بالدولار».