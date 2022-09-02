المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء سيختار المقررين ومساعديهم 5 سبتمبر

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ كل اجتماعات مجلس أمناء الحوار، يتم الإعلان عنها قبل انعقادها، لفتح المجال كاملًا أمام وسائل الصحافة والإعلام؛ لمتابعتها مباشرة في مقر انعقادها أثناء الانعقاد وبعده، مؤكدا أنه لا يوجد في لائحة مجلس الأمناء ومدونة سلوكه ولا ممارساته مفهوم «الاجتماع السري».

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنّ الأمانة الفنية للحوار تلقت ترشيحات العديد من الأطراف المشاركة فيه، وبعض أعضاء مجلس الأمناء؛ لتولي مهام المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية الـ18.

الاثنين المقبل اختيار المقررين

وأوضح المنسق العام، أنّه سيتم طرح كل هذه الترشيحات وما سيرد للمجلس من أعضائه وأطراف الحوار، في اجتماع المجلس المقرر يوم الاثنين المقبل 5 سبتمبر، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

الحوار الوطني ملك للمجتمع

واختتم ضياء رشوان تصريحاته بأنّ مجلس أمناء الحوار يؤكد دوما احترامه لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، لأنّ هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله بمختلف قواه وأطيافه ومكوناته، لذا فلا طريق له سوى العلانية والشفافية ولا مجال في ظلهما لأي حديث أو مجرد إشارة لأي شيء يمكن وصفه بالسري.