مواطنو كفر الشيخ يدعمون الرئيس السيسي: «كمل مسيرتك وإحنا معاك»

وجّه عدد من المواطنين من أبناء محافظة كفر الشيخ، رسائل دعم وحُب للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «بنحبك يا سيسي»، وهو الحديث من القلب الذي تصادف مع تصدر هاشتاج لدعم الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث المواطنون عن المشروعات التي تُنفذها الدولة في كل المجالات لخدمة جميع المواطنين في كل مكان داخل مصر، وخاصةّ المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ خلال السنوات الماضية.

«إحنا في عملنا قلوبنا معاك.. وبندعيلك ربنا ينجيك.. يا ريس كمل مشوارك وطهر الأرض الغالية.. الدنيا صبحت أنصارك والروح معاك دايماً عالية»، بهذه الأبيات الشعرية الداعمة بدأ المحاسب محمد علي القماش، على المعاش، من مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «القماش»: «المصريون جميعاً صفاً واحداً في هذا البلد وعلى قلب رجل واحد خلف الرجل الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي الذي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، فما رأينا في عهده إلا كل خير، وما زال عنده الكثير والكثير كي يمنحه لمصر والمصريين».

المشروعات القومية

وأكد الدكتور علاء أحمد صبح، محامٍ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى المحافظات التي كانت مهمشة في السابق اهتماماً كبيراً، ومنها محافظة كفر الشيخ التي تم إقامة عدد كبير من المشروعات القومية على أرضها ومنها مشروع بركة غليون للاسترازع السمكي، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، وآخرها مشروع مصنع الرمال السوداء، وغيرها من المشروعات القومية والخدمية، التي شملت كافة مراكز ومدن المحافظة، بخلاف محافظات مصر التي تشهد مشروعات عملاقة وتطوير لم يحدث من قبل.

مواطن: كمل مسيرتك ياريس وإحنا معاك

وأوضح إبراهيم توفيق، فلاح، إن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها بين الدول، وأصبحت مصر في مصاف الدول المتقدمة ذات المكانة الكبيرة، متابعاً: «بقى لنا كلمة أخيراً وسط العالم، والسيسي شخصية قوية والشعوب كلها دلوقتي بتحترم مصر والمصريين عشان رئيسهم راجل، وكل الدول إللي حوالينا بيتمنوا يكون عندهم رئيس زي السيسي، وربنا يحفظه ويطول في عُمره وبقوله كمل مسيرتك وإحنا معاك».

ومن جانبها، قدمت زينب علاء، ربة منزل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه للمرأة المصرية، مستطردة: «بنشكر السيسي على دعمه الكامل للمرأة المصرية واهتمامه بينا كلنا، يكفي إنه عملنا حاجات كتير أوي، وعملنا معاش تكافل وكرامة إللي عايشة منه أنا وغيري، وحياة كريمة، ومشروعات كتير إللي قبله معرفوش يعملوا زيها، وإحنا وراه لحد الآخر لأن زي ما بيقولوا السكة لسه في أولها».