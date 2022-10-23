بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 6 أشخاص، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي أمام مدخل مدينة السادات، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق ذات المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: أحمد سمير شلبي، 31 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، منى علي سعد، 25 سنة، دعاء أحمد عبدالجواد، 28 سنة، غني أحمد رزق، 25 سنة، صابحة شلبي موسى، 32 سنة، آية فتحي محمد 31 سنة، جميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية ومصابون بكدمات متفرقة وجروح وكسور بالجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.