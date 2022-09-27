إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات وسحجات متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكليو 129 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون العام شخصين مصابين بجروح متفاوتة جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 129، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: خالد منصور عطية، 52 سنة، مقيم كفر الشيخ، مصاب بكدمة شديدة بالصدر وجرح بالحاجب الأيسر، محمد سيد كامل، 33 سنة، مقيم في إمبابة، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن وكسر في الذراع اليسرى.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى الاسعافات والعلاجات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.