إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بالكليو 59 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لاجراء الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكليو 59 اتجاه القاهرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: محمد نجيب عبد السلام رشوان، 68 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أمين محمد محمد، 38 سنة، سائق، مقيم طنطا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات، وناهد عبد الله مصطفى، 66 سنة، مصابة بكسر بالضلوع.

ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.