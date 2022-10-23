عميد «تجارة الإسكندرية»: تغيير اسم الكلية لـ«الأعمال» ينتظر موافقة رئيس الوزراء

أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن الكلية قد حصلت على موافقة كل من مجالس الأقسام العلمية ومجلس الكلية ومجلس الجامعة ومجلس لجنة القطاع التجاري، بالإضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على تغيير اسم كلية التجارة إلى كلية الأعمال أي «البيزنس» لافتاً إلى أن التغيير يتبقى عليه موافقة رئيس مجلس الوزراء ليكون رسميًا.

وأضاف «الصيفي» لـ«الوطن»، أن الهدف من التغيير تحويل خريج الكلية من «باش كاتب» إلى «رجل أعمال»، وذلك عبر تغيير المسمى والمواد الدراسية تماشيا مع التطورات والاتجاهات العالمية في مجال الأعمال مما يتناسب مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا وأسوةً بالكليات المتميزة التى تمثل مرجعيات «Benchmark» بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

سبب اختيار الاسم الجديد لكلية التجارة جامعة الإسكندرية

وأشار عميد تجارة الإسكندرية، إلى أن ذلك يخدم مصلحة خريج الكلية سواء كان مصريا أو وافدا، مؤكداً أنه جرى البحث عن أفضل أسماء الكليات التي تتناسب مع برامج وأقسام كلية التجارة التي يجرى تقديمها حاليًا «ووجدنا أنه لا يوجد أي جامعة نعقد معها شراكات دولية يوجد بها اسم كلية التجارة، ولا يوجد على مستوى العالم كلية تحمل هذا الاسم ممن تقدم نفس التخصصات بل أغلبها تسمى كليات الأعمال».

مميزات تغيير اسم كلية التجارة جامعة الإسكندرية

وأكد أن تغيير الاسم، وإن كان بسيطا إلا أنه له تأثير كبير، على الطلاب من حيث تحقيق تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم بتفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى توافق الاسم الجديد للكلية مع مسمى الكليات المناظرة في الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الإقليمية والجامعات العالمية، ناهيك عن أن مسمى «الأعمال» فهو أوسع وأشمل وهو ما يتسق مع ما تقدمه الكلية من برامج وما بها من أقسام ومسارات.