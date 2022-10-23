استمرار رفع مياه الأمطار ليلا بمدن وقرى كفر الشيخ «صور»

شهدت عدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار رفع مياه الأمطار بالفترة المسائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

متابعة أعمال رفع مياه الأمطار

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعمال رفع مياه الأمطار بأحياء شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، وبالقرى، موجهة بسرعة رفع مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس، كما وجهت بالاستعداد الدائم على مدار الساعة لمجابهة مياه الأمطار بمدينة كفر الشيخ، بالتوازي مع رفع المياه بقرى المراكز، بإشراف ومتابعة نواب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

التأكد من صيانة صفايات الأمطار

ومن جانبه، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، رفع مياه الأمطار بأحياء المدينة، وقرى المركز، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً على استعداد كافة الأطقم العمالية وتمركز المعدات وتوافر الأدوات بالمناطق المستهدفة، لرفع مياه الأمطار بشوارع المدينة، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

جدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ شهدت، صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة، وسجلت درجات الحرارة مساء اليوم 21 درجة مئوية، وسرعة الرياح 10 كم في الساعة.