عملية زائدة انتهت بشلل وغيبوبة.. «دنيا» تصارع الموت داخل مستشفى بالشرقية

كانت حياتها عنوان للنشاط والحيوية، تجمع بين العمل والدراسة، وتتطلع بتفاؤل للمستقبل إلا أن حال دنيا عبد الوهاب 19 عامًا، انقلب رأسًا على عقب بعدما شعرت بآلام مفاجئة في البطن وأجرت عملية لإزالة الزائدة انتهت بدخولها في غيبوبة وفقدان القدرة على الحركة ووضعت على أجهزة تنفس صناعي داخل مستشفى الزقازيق الجامعي.

والدة الطالبة تروي تفاصيل أزمتها الصحية

قالت والدة الطالبة دنيا إن ابنتها شعرت بألم مفاجئ في عيد ميلادها نهاية شهر أغسطس وقمنا بنقلها إلى المستشفى الزقازيق الجامعي لعلاجها، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها، أخبرنا الطبيب إنها تحتاج لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة.

الإصابة بتشنجات بعد 24 ساعة من إجراء العملية

وتابعت الأم، دخلت غرفة العمليات في المستشفى الكائن بـ مدينة الزقازيق وظلت بداخلها 3 ساعات، وبعد خروجها بنحو ساعتين، صرح الطبيب بخروجها من المستشفى، مشيرة إلى أنه بعد 24 ساعة من وصولنا إلى المنزل شعرت ابنتي بآلام شديدة وأصيبت بتشنجات، ونقلناها إلى المستشفى وتم إدخالها العناية المركزة بقسم التخدير، لافتة إلى أن أحد الأطباء أخبرهم انها أصيبت بعدوى أو ميكروب أثناء إجراء العملية.

فقدان القدرة على الحركة

وأكملت، أخبرنا الطبيب أنها بدأت تستجيب للعلاج واستعادت وعيها بعد مرور نحو 13 يومًا، ونقلها إلى غرفة إفاقة، مشيرة إلى أنه بعد نحو 4 ساعات من نقلها إلى هذه الغرفة، شعرت بعدم قدرتها على تحريك يدها أو ساقيها، وقرر الطبيب إعادتها إلى عناية التخدير ثم تقرر نقلها إلى عناية السكتة الدماغية أو المخ والأعصاب، ولم تتحسن حالتها وأصيبت بارتفاع في درجة الحرارة التي وصلت إلى 40 درجة.

تهتك في الرئة ووضعها على أجهزة تنفس صناعي وغيبوبة

وأضافت، يوم الجمعة الماضي اشتكت من عدم قدرتها على التنفس، وعند قياس الأكسجين تبين أن درجته 62، وعند إجراء أشعة تبين معاناتها من تهتك في الرئة، وتم وضعها على أجهزة تنافس صناعي.

وتساءلت الأم قائلة: «بنتي دخلت المستشفى على رجليها تعمل عملية زائدة، ليه يحصل لها كل ده؟، ويحصل لها شلل، وبعدين تدخل في غيبوبة وتفقد النطق والحركة؟».

وأشارت إلى أن ابنتها لم تعان من أي أمراض باستثناء الزائدة التي أجرت لها عملية جراحية، مضيفة أنها كانت تعمل في صيدلية إلى جانب دراستها في الجامعة لتوفير نفقات دراستها.

استغاثة لوزارة الصحة

واستغاثت بوزارة الصحة قائلة: «عاوزة بنتي تتعالج، وترجع تمشي على رجليها تاني، بنتي بتموت، وهتروح مني، كل يوم حالتها بتدهور».

بلاغ لأمن الشرقية بتعرض الطالبة للأهمال الطبي وتدهور حالتها

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد تلقى القسم بلاغا من أسرة "دنيا عبد الوهاب"، 19 عاما طالبة بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، بإصابتها بشلل وفقدان الوعي وتهتك بالرئة، بعد إجرائها عملية جراحية لإزالة الزائدة في مستشفى الزقازيق الجامعي، وذلك في 28 أغسطس الماضي، واتهام المستشفى بالإهمال والتسبب في إصابتها والمضاعفات التي تعرضت إليها. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6734 إداري قسم ثان الزقازيق.