عريس الفيوم دخل في غيبوبة بدلاً من عش الزوجية بـ«شومة» على رأسه

بينما كان العريس يستعد لدخول عش الزوجية، تلقى ضربة شديدة على رأسه، تسببت في إصابته بغيبوبة، نتيجة مشاجرة داخل محل مصوغات ذهبية بمدينة الفيوم، أثناء قيامه بشراء الشبكة لعروسته، حيث نشبت مشاجرة بين أسرة العروسين وبين شاب عاكس فتاة من أقاربهم، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استخدم فيها «الشوم»، حيث قام أحد العاملين في محل المصوغات بضرب العريس على رأسه، ليسقط أرضاً غارقاً في دمائه، ونقل على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام، وجرى إيداعه غرفة العناية المركزة.

بلاغ بإصابة عريس في مشاجرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة عريس بضربة شومة على الرأس في مشاجرة بين أسرته وبين صاحب محل مصوغات ذهبية.

الشرطة تنتقل لموقع البلاغ

وانتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، بأحد محال الذهب الشهيرة بشارع البحر بمدينة الفيوم، وتبينّ إصابة عريس خلال قيامه بشراء الشبكة، بسبب تحرش أحد العاملين بالمحل بفتاة من أقارب العريس، فنشبت مشاجرة بينهم، وقام أحد العاملين بالمحل بضرب العريس بشومة على رأسه فسقط غارقاً في دمائه.

نقل العريس لمستشفى الفيوم

وجرى نقل العريس إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم إدخاله إلى العناية المركزة لدخوله في غيبوبة، وتم تقديم الأدوية اللازمة له ويجرى ملاحظة حالته لحين تحسنها وخروجه من المستشفى.

تفريغ الكاميرات المتواجدة بالمنطقة

وأكد مصدر بأحد محال الصاغة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّ الشرطة حضرت فور حدوث المشاجرة، وقامت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، كما سألت العديد من شهود العيان، وألقت القبض على عدد من أطراف المشاجرة.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.