رئيس بنك مصر: لسنا بعيدين عن الأزمة المالية العالمية

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مصر ليست بمنأى بما يحدث من أزمة مالية حادة تمر بها كل دول العالم، مشيرا إلى أن هناك أزمة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الخام بالقمح والبترول وغيره من السلع الاستراتيجية الأساسية، «ده كان ليه آثار سلبية على الدول المستوردة وإحنا منها».

الأتربي: إجمالي الناتج المحلي نما بواقع 6.5%

وأضاف «الأتربي»، خلال تصوير خارجي له على هامش مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بسبب زيادة أسعار مثل تلك المنتجات فزادت الفاتورة الاستيرادية المصرية كما وزاد عجز الميزان التجاري المصري، «مصر من الدول القليلة اللي عندها إجمالي ناتج محلي نما بواقع 6.5%».

الأتربي: مصر عندها تحديات

واستطرد: «مصر عندها تحديات، والبنوك المتعاملة بداخل الأراضي المصرية بواقع 38 بنكا في موقف قوي، وهو ما يدل على متانة الجهاز، ولذا فتعد مصر دولة جاذبة للبنوك العالمية وعايزه تدخل تستثمر وتفتح فروعها داخل جمهورية مصر العربية».

وأوضح أن البنوك لديها السيولة الكافية لتمويل المشاريع، حيث إن إجمالي القروض للودائع بلغ 48.5 مليار دولار، وقللنا الاستيراد وزودنا التصدير فالمفروض عجز الميزان التجاري يقل، وأكبر المشكلات التي تواجه أي دولة خصوصا الدول النامية هو عجز الميزان التجاري.

وتابع: «الدولة والحكومة لوحدها مش هتقدر تقوم بالمهمة، ولازم يبقى فيه الدولة مع القيادة السياسية والحكومة مع المجتمع المدني والمؤسسات، كلنا شعب مصر ولازم نقف إيد واحدة ونعدي الأزمة سويا، والحكومة عندها إمكانيات ولازم إحنا كشعب نقف مع الدولة في المجالات المختلفة».