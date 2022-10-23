قصواء الخلالي: المؤتمر الاقتصادي مُكاشفة وتوضيح لمسار الدولة المصرية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ اليوم مختلف ومميز وبه الكثير من التفاصيل والرسائل ومحددات كثيرة للدولة المصرية، موضحًا: «على مدار السنوات الماضية، كان هناك الكثير من الوضوح والتوضيح للمصريين من جانب الدولة المصرية، واليوم شهدنا أحد أهم المكاشفات والتوضيح لمسار الدولة المصرية في المؤتمر الاقتصادي»، وذلك خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي».

وعي المصريين موجود طول الوقت

وأضافت «الخلالي»، أن وعي المصريين موجود طول الوقت، فالمصري كان واعيا في عام 2013 وخرج من كبوة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية مدمرة، كانت من الممكن أن تدمر تاريخ هذه الأمة وتبيدها إبادة تامة لو استمر نظام الحكم الإخواني الغاشم، موضحًا أن المصريين كان لديهم القدرة والوعي الكامل بأن ثمة شيء خاطئ يحدث، لذلك سلكوا المسلك الصحيح.

المؤتمر الاقتصادي المصري تُطرح فيه كل الآراء

وتابعت الإعلامية: «نتفق ونختلف، وهو ما يحدث في أي أمة، لكن طوال الوقت هناك مساحة الوعي التي تكفل استقرار هذه الأمة والدولة ولفظ كل ما يمكن أن يتسبب بضرر كبير لهذه الدولة، ونعمل على تنمية وعي المصريين بطرح المعرفة والموضوعية والشفافية التي طُرحت اليوم»، موضحة أن المؤتمر الاقتصادي المصري تُطرح فيه كل الآراء ويُستمع فيه للجميع، وهو حدث مهم بالنسبة للمصريين.

المؤتمر الاقتصادي تم تداوله على السياق العالمي

وواصلت أن المؤتمر الاقتصادي تم تداوله على السياق العالمي بأشكال مختلفة، فهو مؤشر على المشهد السياسي المصري والمشهد الاقتصادي المصري، ومشهد الحالة العامة المصرية، والمناخ العام أو المجال العام المصري، كما أن المؤتمر شهد الكثير من الوجوه المتخصصة في المجالات المختلفة، سياسيا، اقتصاديا، ومفكرين، ومثقفين، وعلماء، وأصحاب رأي: «هذا الجمع الذي حضر المؤتمر ورأيناه في هذا البث المباشر، يؤكد أن الرأي الموجود يشمل الجميع، وبالتالي هناك إتاحة للجميع بأن يتحدث ويبدي رأيه».