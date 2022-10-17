قصواء الخلالي تشيد بملفات «الوطن»: مهمة في التطور المهني الصحفي

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال حلقة اليوم من برنامجها «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، بالملفات والتحقيقات التي طرحتها «الوطن» مؤخرًا، مشددة على أنها شيء مهم جدا في سياق التطور المهني الصحفي.

وتضمن عدد جريدة «الوطن»، الذي يصدر غدا الثلاثاء، عددا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وجاءت أبرز عناوين الصفحة الأولى كالتالي:

- بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري يُجري جراحات كبرى ودقيقة بمستشفيات «غزة»

- قيادي بـ«فتح»: «القاهرة» دائما سباقة بالخير تجاه الشعب الفلسطيني

- «المتحدة» تواصل مبادراتها

- إطلاق «إكسترا لايف» تجريبيا.. و«القاهرة الإخبارية» تبث رسميا مطلع نوفمبر

- «الطاهري» رئيس قطاع القنوات الإخبارية: القناة الجديدة ستكون انعكاسا لقوة وفاعلية مصر بالمنطقة

- «جبالي» يطالب الحكومة بحل أزمة الدواجن

الصفحة الثانية:

- «مستقبل وطن» يطالب الحكومة باستراتيجية للاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي

- «مسلَّم»: المجتمعات العربية تحتاج للتكاتف في مواجهة أزمة الوعي

- القوات المسلحة تعلن افتتاح مستشفى كلية الطب

- «شرم الشيخ» تستعد لقمة المناخ «COP27» بإعلان حالة الطوارئ

الصفحة الثالثة:

- مشروعات لدعم الفلاحين والصيادين وتوفير عمل وتدريب للسيدات والشباب بالريف

- حياة كريمة.. تنمية بعلم الوصول

الصفحة الرابعة:

عاد الشبك للبحر تاني.. و«بساط كريم» عرفت معنى الرزق «على أرضنا»

- مدير «صُناع الخير»: ندرس التأمين على المراكب والصيادين

- وإيه اللي يسدد ديون «جلال» ويجوِّز عياله غير «رزق البحر»

- 332 مجمع خدمات أنهت معاناة الحصول على مستلزمات الزراعة وتربية الماشية.. ومسئولو «المبادرة»: فلاحو اليوم أسعد حظا.. والخدمات متوفرة قرب أرضهم