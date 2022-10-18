رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني لتوفير العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، ويبحث العديد من الطلاب عن رابط الخدمات الإلكترونية الذي كشفت عنه الوزارة.

التعليم تخصص موقعاً إلكترونياً لتقديم العديد من الخدمات

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني «مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني»، لأولياء الامور والطلاب لتقديم العديد من الخدمات إلكترونياً، في إطار سعي وزارة التعليم لتطوير عملية التعليم وتقليل الجهد والوقت على المواطنين من خلال تخصيص الخدمات بشكل إلكتروني.

الخدمات التي يقدمها مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويمكن للطلاب الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، وتشمل :

- الاستعلام عن المدارس و الاطلاع على مصروفات المدارس الحكومية أو الخاصة أو التربية الخاصة أو الرياضية أو العسكرية أو التجريبية.

- دفع المصروفات أونلاين للطلاب بالخارج.

- شروط التقدم لامتحانات الطلاب بالخارج.

- سداد المصروفات أونلاين للمدارس الحكومية.

- انشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية.

- إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونياً.

- التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة.

- التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

- الالتحاق بالمدارس الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمطروح.

- تسجيل التقدم لامتحانات الطلاب بالخارج.

- توزيع مناهج الطلاب بالخارج.

- إعلان نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً.

- متابعة تسجيل طلاب الدبلومات الفنية وتعديل التسجيل وطباعة كشوف.

التعليم تتيح إمكانية تلقي الاستفسارات والرد عليها لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي

وأتاحت وزارة التعليم من خلال مركز المعلومات إمكانية تلقي الاستفسارات والرد عليها من خلال أولياء الأمور أو الطلاب أو المعلمين لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وذلك من خلال الضغط على زر«تسجيل استفسارك واقتراحك».