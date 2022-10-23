قصواء الخلالي: المؤتمر الاقتصادي شهد تأصيل المشكلات التي تواجهها مصر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ المؤتمر الاقتصادي اليوم شهد تأصيل المشكلات التي تواجهها مصر على الصعيد الاقتصادي، إذ تم استعراض كيف تجاوزنا المراحل المختلفة، موضحة: «العرض لم يتطرق إلى عام 2011، لكنه تجاوزه إلى سنوات طويلة وصلت إلى ما قبل عام 1967م».

المؤتمر الاقتصادي شهد عرض فيلما مهما جدا عن اقتصاد مصر

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن المؤتمر الاقتصادي شهد عرض فيلما مهما جدا، في سياق معلومات مبسط جدا، وهو واحد من أهم الأفلام في سياق التبسيط المعلوماتي لفكرة صعبة جدا، وهي الاقتصاد، كانت في حاجة إلى بحث كبير، موضحة أن الفيلم الذي عُرض اليوم في المؤتمر يوضح ما حدث في الاقتصاد المصري ويعرض آراءً مختلفة.

الفيلم كان توثيقًا لأعلى مستوى على كل الأصعدة في الطرح

وأوضحت الإعلامية، أن البعض قد اعترض على المشروعات الكبرى مثل الطرق والكباري، ولكن ما حدث في الفيلم أنه كان تبسيطًا وتأصيلًا وتوثيقًا لأعلى مستوى على كل الأصعدة في الطرح الذي تمّ في الجلسة الافتتاحية من كل الوثائق التي عُرضت، من كلمة رئيس الوزراء والمداخلة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفيلم التسجيلي الذي عُرض والتنظيم وشمولية الوجوه الموجودة ووصولا إلى كلمة الرئيس السيسي في ختام الجلسة الافتتاحية.