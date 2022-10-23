مواصفات اختبار شهر أكتوبر 2023/2022 اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية

أعلن توجيه اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، مواصفات اختبار شهر أكتوبر للعام الدراسي 2023/2022 في المرحلة الابتدائية الصفوف «الرابع والخامس والسادس» 2023، والمقرر عقدها في نهاية شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر 2022 حسب جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 بكل مديرية.

وأوضح توجيه اللغة الإنجليزية، في بيان، مواصفات اختبار شهر أكتوبر للعام الدراسي 2023/2022.

مواصفات اختبار المرحلة الابتدائية الصف الرابع

مفردات الاختبار (10) مفردات وتكون كالتالي:

السؤال الأول: اقرأ وأكمل النص بكلمة من القائمة ثلاثة فراغات وأربع كلمات في القائمة 3 درجات

السؤال الثاني: اقرأ ثم وصل 4 عبارات في العامود «أ»و5 عبارات في العامود «ب» 4 درجات

السؤال الثالث: 3 جمل أعد ترتيب الكلمات لتكوين جملة صحيحة 3 درجات

إجمالي درجات اختبار شهر أكتوبر 10 × 1.5 = 15 درجة

مواصفات اختبار المرحلة الابتدائية الصف الخامس

عدد مفردات الاختبار «10» مفردات وتكون كالتالي:

السؤال الأول: ضع دائرة على الكلمة المختلفة 3 مجموعات من الكلمات من أربع كلمات للمجموعة 3 درجات

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة أربعة جمل وأربعة اختيارات 4 درجات

السؤال الثالث: ضع علامات الترقيم جملتان وثلاث علامات في كل جملة 3 درجات

إجمالي اختبار شهر أكتوبر 10 × 1.5 = 15 درجة

مواصفات اختبار الصف السادس الابتدائية

عدد مفردات الاختبار 10 مفردات وتكون كالتالي:

السؤال الأول: يتكون من 7 جمل اختيارات، 7 جمل علي الكلمات، و3 جمل على الجرامر مجموع درجات هذا السؤال :10 درجات بمعدل درجة واحدة لكل جزئية.

السؤال الثاني: صحح الخطأ للكلمات التي تحتها خط ويتكون من 4 جمل بمعدل درجتان لكل جزئية

إجمالي درجات اختبار شهر أكتوبر 18 درجة، ثم تقسم الدرجة التي حصل الطالب علي 3 وبالتالي درجة اختبار الشهر: 6 درجات.