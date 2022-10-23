رئيس البورصة: نحتاج لضخ المزيد من السيولة المحلية في سوق المال

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة المصرية لا تعمل بمعزل عن العوامل المحيطة بها على المستوى المحلي والدولي، والكل يعلم مشاكل البورصة ولكننا نعاني من عدم تحديد الأولويات دائما لحل المشكلة، لافتا إلى أننا بحاجة لضخ المزيد من السيولة المحلية في سوق المال المصري من خلال المؤسسات الحكومية لنستطيع تحريك دورة رأس المال بشكل أفضل وزيادتها، فهناك مؤسسات حكومية الهدف الأساسي لها الاستثمار في أدوات الدين لاستثمار سيولتها المالية ومنها صناديق التأمينات الاجتماعية والأوقاف والبريد وشركات التأمين الحكومية.

أهم المستثمرين في البورصات في الدول المتقدمة

وأوضح «الدكاني» خلال استضافته على شاشة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أهم المستثمرين في البورصات في الدول المتقدمة، هي صناديق التقاعد والمعاشات لأنها استثمارات طويلة الأجل تضم جزءًا كبيرًا من محفظتها المالية لأسواق المال، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة عالميا أصبح يحد من القدرة التنافسية للبورصات، وعودة الأجانب للاستثمار تحتاج إلى رفع وزيادة رأس المال السوقي واستقرار سعر الصرف، لتعود الاستثمارات للبورصة المصرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن إنعاش البورصة في أي دولة في العالم هو القطاع الخاص، وتمكينه هو أساس قيام البورصات، لافتا إلى أن الدولة المصرية كان يجب أن تنفق على المشروعات الضخمة في البنية الأساسية والتي لا يمكن للقطاع الخاص أن يدعمها منفردا دون وجود الدولة لعدم وجود عائد مباشر له من تلك المشروعات التنموية.

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة

وأكد أن استراتيجية الدولة للتخارج من ملكيتها في القطاعات غير الاستراتيجية جاءت في توقيت مناسب ولها أهمية كبيرة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة، موضحا أن سوق المال المصري دائما يدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع سعر الفائدة.