مؤشرات البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 1.5 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

شهدت تحركات مؤشرات البورصة المصرية، تباينًا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.05% إلى مستوى 10044.16 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.14%، عند مستوى 2189.79 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.19%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.19%، بحلول منتصف التعاملات إلى مستوى 3131.56 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.37% عند مستوى 1912.87 نقطة.

قيم التداولات ورأس المال

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 437.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 182.5 مليون سهم عبر تنفيذ 18.992 صفقة، فيما جرى التداول على 184 أسهم، ارتفع منها 42 سهمًا، فيما انخفض 34 واستقر 108 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة، نحو 1.5 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 698.608 مليار جنيه.

نشاط الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ المكاسب التي حققتها مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات جاءت وفقًا للتوقعات، بدعم من نشاط الأسهم القيادية مرة أخرى، وباستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.

أضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 10 آلاف نقطة، يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة.

وأضاف «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع أن يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2260 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.