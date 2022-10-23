جهود مكثفة لكشف غموض واقعة مقتل شاب بعدة طعنات في القاهرة

تكثف ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، من جهودها لكشف طلاسم جريمة بشعة شهدتها المنطقة بعد العثورعلى جثة شاب مقتول بطعنات سكين، إذ جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالواقعة

وردت التفاصيل التي تلقاها اللواء محمد عبدالله مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، من قسم شرطة بولاق أبو العلا، أنه تلقى إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

تفريغ كاميرات المراقبة تمهيدًا لمعرفة وتحديد هوية الجناة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص مقتول بطعنات، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم، وجاري مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة تمهيدًا لمعرفة وتحديد هوية الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الرأي القانوني

وعن الإجراءات القانونية التي تجرى في هذه الوقعة بعد ضبط الجناة، يقول تامر الشايب المحامي والخبير القانوني، إن هذه الجريمة من المتوقع أن تكون تمت بالقتل العمد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وإذ أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم، إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).