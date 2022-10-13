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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه مياهها الشرقية

كتب:

عمرو حسني
09:27 م | الخميس 13 أكتوبر 2022
صورة أرشيفية لصاروخ

صورة أرشيفية لصاروخ

ذكرت حكومة كوريا الجنوبية بسيول أن جارتها دولة كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه مياه الشرقية في خبر عاجل، بثته قناة سكاي نيوز عربية.

الصواريخ الكورية الشمالية عرض مستمر

وأطلقت كوريا الشمالية هذا العام 3 صواريخ بعد مناورات ثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وحذرت اليابان جارتها الشمالية من استمرار إطلاق هذه الصواريخ للتجربة دون إخبارها لأن هذا يؤثر على الحركة فيها، إذ أعلنت اليابان توقف حركة القطارات فيها والأفراد في أحد الجزر بعد مرور صاروخ باليستي كوري شمالي فوقها وسط حالة ذعر انتابت مواطني دول اليابان.

دول تهدد بالنووي الخاص بها

وتأتي هذه التجارب النووية الكورية في وقت يحبس العالم أنفاسه بسبب تهديد روسيا الاتحادية باستخدام النووي ضد جارتها أوكرانيا وأعلنت بالفعل تحريك غواصة يوم القيامة وقطار يوم القيامة وهي أسلحة نووية فتاكة.

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بقلم عمرو حسني