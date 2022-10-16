الصين تدعو كوريا الشمالية للتعاون الثنائي والتواصل والوحدة

دعا رئيس الصين، «شي جين بينج»، زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إلى تعزيز التعاون الثنائي والتواصل والوحدة أكثر من أي وقت مضى.

«بينج»: تغييرات الأوضاع الدولية تحتم تعزيز الاتصال الاستراتيجي

وقال «بينج»، في رسالة أرسلها إلى «كيم جونج أون» قبيل مؤتمر«الحزب الشيوعي» الحاكم بالصين، إن تغييرات الأوضاع الدولية والإقليمية الحادة والمعقدة، تحتم تعزيز الاتصال الاستراتيجي والوحدة والتعاون بين«بكين» و«بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشار «بينج»، إلى علاقات ودية بين البلدين تربطهما الجبال والأنهار، والصداقة التقليدية بين «بكين» و«بيونج يانج» تزداد قوة مع مرور السنين.

الرئيس الصيني: سأبذل قصارى جهدي لدفع العلاقات مع «بيونج يانج»

وأضاف الرئيس الصيني، أن سيبذل قصارى جهدي لدفع العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين البلدين من أجل التقدم والتطور، وتوفير قدر أكبر من السعادة لكل من البلدين وشعبهما، ولتحقيق السلام الإقليمي والعالمي.

وظهر أمس السبت، ترأس«بينج»، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني الـ20 لـ«الحزب الشيوعي»، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة «بكين»، فيما قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن المشاركين في الاجتماع، وافقوا على قائمة مكونة من 22 عضوا لـ«لجنة اعتماد المندوبين»، و 243 عضوا لـ«هيئة رئاسة المؤتمر»، كما شهد الاجتماع الموافقة على تولى «وانج هو نينج» منصب الأمين العام للمؤتمر.

وبعثت اللجنة المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم برسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني، متمنية الاستضافة الناجحة للمؤتمر الـ20 للحزب، وقال «العمال»، إن المؤتمر سيكون حدثا تاريخيًا سيعزز بشكل أكبر قيادة «الشيوعي» الصيني، مع وجود الرئيس «شي جين بينج» في قلبه، لضمان الانتصار، ودفع الصين الاشتراكية وتحويل الشعب كله إلى تحقيق هدف إحياء الصين.

وأضافت اللجنة المركزية لحزب «العمال» الكوري الشمالي، أن الحزبان، يدافعان عن المصالح المشتركة لشعبي البلدين ويدفعان بقوة عن الاشتراكية، وأوضحت، أن «العمال» و«الشيوعي» يواصلان الدعم والتعاون في بيئة دولية معقدة بشكل غير مسبوق.