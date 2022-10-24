جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي في الدقهلية

اعتمد ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي 2022/2023 ، ويبدأ من يوم الأحد 30 أكتوبر الجاري ويستمر حتى يوم الخميس 10 نوفمبر 2022، على أن يتم إجراء امتحانات شهر أكتوبر 2022 أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم، وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس «الحصة الخامسة»، ويتم تنفيذ الجدول طبقا للقرار الوزاري رقم 168 في 29/9/2022.

وأعلنت التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي والمعتمد من راغب مختار محمد، مدير إدارة التعليم الثانوي، والدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام، وهاني عنتر، وكيل المديرية وهو كما يلي:

جدول امتحان شهر أكتوبر 2022 للصف الأول الثانوي

الأحد 30 أكتوبر لغة عربية

الإثنين 31 أكتوبر لغة أجنبية أولي

الثلاثاء 1 نوفمبر لغة أجنبية ثانية

الأربعاء 2 نوفمبر جبر وحساب مثلثات وهندسة تحليلية

الخميس 3 نوفمبر أحياء

الأحد 6 نوفمبر كيمياء

الإثنين 7 نوفمبر فيزياء

الثلاثاء 8 نوفمبر تاريخ

الأربعاء 9 نوفمبر جغرافيا

الخميس 10 نوفمبر فلسفلة

جدول امتحان شهر أكتوبر 2022 للصف الثاني الثانوي «علمي»

الأحد 30 أكتوبر لغة عربية

الإثنين 31 أكتوبر لغة أجنبية أولى

الثلاثاء 1 نوفمبر لغة أجنبية ثانية

الأربعاء 2 نوفمبر جبر وتفاضل حساب مثلثات

الخميس 3 نوفمبر أحياء

الأحد 6 نوفمبر كيمياء

الإثنين 7 نوفمبر فيزياء

الثلاثاء 8 نوفمبر ميكانيكا

الأربعاء 9 نوفمبر تطبيقات رياضية.

جدول امتحان شهر أكتوبر 2022 للصف الثاني الثانوي «أدبي»

الأحد 30 أكتوبر لغة عربية

الإثنين 31 أكتوبر لغة أجنبية أولى

الثلاثاء 1 نوفمبر لغة أجنبية ثانية

الأربعاء 2 نوفمبر جبر وتفاضل حساب مثلثات

الخميس 3 نوفمبر تاريخ

الأحد 6 نوفمبر جغرافيا

الإثنين 7 نوفمبر فلسفة ومنطق

الثلاثاء 8 نوفمبر علم نفس والاجتماع

وأكدت مديرية التربية والتعليم علي تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد خاصة القرار 237 لعام 2004 وتعديلاته.