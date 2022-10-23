جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي، بجميع مدارسها، على أن يجري أداء الامتحانات أثناء اليوم الدراسي.

موعد امتحانات شهر أكتوبر

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر البدء في الامتحانات للصف الأول الثانوي من يوم الأحد الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، وحتى 10 نوفمبر المقبل، ومن 30 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر للصف الثاني الثانوي، حيث تستمر لمدة أسبوعين.

10 مواد دراسية

وأوضح المصدر، أن الامتحانات ستكون في 10 مواد دراسية، بجميع المدارس الثانوية، وجاءت ترتيب المواد كالتالي: «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة»، لافتاً إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحانات في جميع المواد المذكورة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات حسب مواد الشعبة لكل طالب إن كانت «أدبية» أو «علمية»، والمواد غير المضافة للمجموع تنعقد الامتحانات فيها بمعرفة المدرسة مع التنسيق مع موجهي تلك المواد.

إرسال جداول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكد المصدر، أنه جرى إرسال جداول الامتحانات إلى جميع الإدارات التعليمية لنشرها في المدارس الثانوية أمام الطلاب، كما جرى التنبيه على تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وكذلك تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغيابات والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد.