جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالدقهلية

اعتمد ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي، على أن يكون موعده خلال الحصتين الخامسة والسادسة، ويبدأ من يوم الأحد 30 أكتوبر ويستمر حتى يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي

وأعلنت التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي وهو كما يلي:

امتحانات يوم الأحد 30 أكتوبر 2022: لغة العربية للصفين الأول والثاني الاعدادي في الحصة الخامسة

امتحانات الاثنين 31 أكتوبر: هندسة للصف الأول الإعدادي، وعلوم للصف الثاني الإعدادي الحصة الخامسة

تربية دينية للصفين الأول والثاني الإعدادي في الحصة السادسة

الثلاثاء 1 نوفمبر: لغة إنجليزية للأول الإعدادي وهندسة للصف الثاني الإعدادي الحصة الخامسة

جبر وإحصاء للأول الإعدادي، وتربية دينية للصف الثاني الإعدادي الحصة السادسة

الأربعاء 2 نوفمبر: علوم للأول الإعدادي ولغة إنجليزية وجبر للثاني الإعدادي الحصة الخامسة

وحاسب آلي للأول الإعدادي، وجبر وإحصاء للصف الثاني الإعدادي الحصة السادسة

الخميس 3 نوفمبر: دراسات للأول الإعدادي ودراسات للثاني الإعدادي

وتربية فنية للأول الإعدادي، وحاسب آلي للصف الثاني الإعدادي الحصة السادسة.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه يتم إجراء امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس، ويتم تنفيذ الجدول طبقا للقرار الوزاري رقم 168 في 29/9/2022.

ونبهت بتفعيل درجات المواظبة والسلوك، وتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد خاصة القرار 237 لعام 2004 وتعديلاته، مع تعميم الجدول علي جميع المدارس.