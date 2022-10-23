مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2022 للغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي، في مادة اللغة العربية، مشيرة إلى أنّ الامتحان يحتوى على 15 سؤالا، منهم 3 أسئلة في القراءة، حيث تتكون أسئلة القراءة سؤالين اختيار من متعدد «سؤال تطبيق - سؤال مستويات عليا»، والسؤال الثالث اختيار من متعدد لـ«الفهم»، إذ يكون الامتحان في شهر أكتوبر قطعة أدبية، وشهر نوفمبر قطعة معلوماتية.

امتحانات شهر اكتوبر 2022 للغة العربية يشمل 3 أسئلة في النصوص

وقالت وزارة التربية والتعليم، في مستند حصلت «الوطن» على نسخه منه، إن مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2022، للصفين الأول والثاني الثانوي، في مادة اللغة العربية، يحتوى سؤال النصوص على 3 أسئلة، اثنان منهم اختيار من متعدد «سؤال تطبيق - سؤال فهم»، والثالث اختيار من متعدد لـ«الفهم»، على أن يكون امتحان شهر أكتوبر نص شعري، ونوفمبر نص نثري، أما سؤال الأدب يشمل سؤالين، سؤال مقالي يقيس الفهم، والآخر اختيار من متعدد مستويات عليا، على أن يتم مراعاة أن تكون الأسئلة تناسب منهج كل شهر سواء أكتوبر أو نوفمبر.

امتحانات شهر اكتوبر 2022 للغة العربية يشمل سؤالين في البلاغة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2022، للصفين الأول والثاني الثانوي، يحتوى في سؤال البلاغة في مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي يشمل سؤالين، منهم سؤال مقالي يقيس التطبيق، وسؤال اختيار من متعدد يقيس الفهم، أما النحو يشمل 4 أسئلة وجميعها اختيار من متعدد يقيس الفهم، والتعبير سيكون سؤالا واحدا، تعبير وظيفي للصف الأول الثانوي «إعلان - دعوة - تعليق»، أما للصف الثاني الثانوي سيكون التعبير «بسط - تلخيص».

امتحانات شهر أكتوبر 2022 في مواعيدها

ومن جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه تم التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة عقد امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، في مواعيدها خلال آواخر الشهر الحالي، دون أي تأجيل، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تحقيق الانضباط داخل جميع المدارس، خلال تسيير العام الدراسي الجديد، موضحا أن الامتحانات الشهرية ستعقد في أثناء اليوم الدراسي بشكل طبيعي، على أن تكون مدة الامتحان 45 دقيقة فقط، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا.