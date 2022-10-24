للمرة الثالثة خلال أسبوع.. نشوب حريق هائل بمخزن لقش الأرز في الدقهلية

شب حريق هائل، في شونة لتجميع قش الأرز، بقرية الطاهري التابعة لمركز منية النصر، وعلى الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، لمنعها من الامتداد لكامل الأرض ومحاصراتها، وهو ثالث حريق يشب في مجمعات قش الأرز خلال أسبوع بعد حريق منية مجاهد بمدينة دكرنس، والستاموني في بلقاس.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من الأهالي بقرية الطاهري بنشوب حريق هائل في مجمع قش الأرز.

محاولات السيطرة على حريق قش الأرز

هرعت إلى مكان الحريق، قوات الحماية المدنية و6 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف، وتبين أن الحريق شب في أرض فضاء بها كميات كبيرة من أكوام قش الأرز المضغوط، وارتفعت ألسنة اللهب وكذلك سحب الدخان.

وبالفحص تبين أن النيران شبت في قش الأرز، مما تسبب في إحداث تلفيات في قش الأرز ولم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها لإخماد الحريق والسيطرة على النيران بمساعدة عدد من الأهالي.

نشوب حريقين في الستاموني ودكرنس

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت حريقين آخرين خلال هذا الأسبوع في مجمعات قش الأرز آخرهما يوم الجمعة الماضية عندما شب حريق هائل في منطقة منية مجاهد التابعة لمركز دكرنس نتيجة إلقاء 4 طلاب عقب سيجارة تسبب في احتراق أكوام من قش الأرز بالإضافة إلى نشوب حريق هائل في الستاموني مركز بلقاس في مجمع لقش الأرز.