السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية بالفيوم.. تفحمت بالكامل

اندلعت النيران في شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، في منطقة دلة بمدينة الفيوم، وسرعان ما امتدت النيران إلى محتويات الشقة السكنية التي التهمتها بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية بالشقة، مما تسبب في اشتعال النيران بصورة سريعة.

وخرجت ألسنة اللهب من بلكونة وشرفة الشقة السكنية، كما تصاعدت أدخنة كثيفة، فيما هرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور.

بلاغ بنشوب حريق بشقة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم أول شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بأحد العقارات السكنية في شارع مسجد الرحمن بمنطقة دلة بنطاق القسم.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتبين أنّ النيران اشتعلت بسبب حدوث ماس كهربائي في شقة سكنية بالطابق الخامس، في غياب أصحاب الشقة الذين كانوا خارج المنزل وقت حدوث الحريق، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق، قبل أن يمتد لباقي الشقق السكنية أو العقارات المجاورة، ودون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

الشقة تفحمت بالكامل

والتهم حريق شقة دلة، كافة محتوياته التي تفحمت بالكامل، فيما أصيب أصحاب الشقة بصدمة فور معرفتهم نبأ اشتعالها وهرعوا إليها ليتفاجئوا بجميع ما في الشقة من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية قد تفحم بالكامل.

ماس كهربائي السبب

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق، أنّ ماس كهربائي السبب في نشوب النيران، فيما جرى فصل التيار الكهربائي عن العقار بالكامل، لحين الانتهاء من المعاينة وفحص باقي الكابلات والدوائر الكهربائية منعاً لحدوث أية حرائق أخرى.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.