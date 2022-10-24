مصرع عامل إثر انقلاب موتوسيكل في ترعة بسوهاج

لقي عامل في بداية عقده الثالث من العمر، مصرعه، إثر قيامه بقيادة دراجة نارية واختل مقود الدراجة في يده، ما أدى إلى انقلابها في ترعة مجاورة للطريق بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة بانقلاب دراجة نارية ومتوفي بالترعة الرئيسية في دائرة المركز.

انقلاب دراجة نارية

وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة «فارس م ع م»، 22 عامل، ويقيم بذات الناحية اختل مقود الدراجة بيده ما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

لا توجد شبهة جنائية

أفاد شقيق المتوفي «السيد م ع م»، 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة