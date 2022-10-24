القنبلة القذرة.. سلاح جديد تجهزه أوكرانيا لتهديد الدب الروسي وتوريطه عالميا

بعدما استعرضت روسيا قدراتها الدفاعية، بقطار الموت وغواصة يوم القيامة، وغيرها من الأسلحة الفتاكة، جاء الدور على أوكرانيا التي لم تجد غير «القنبلة القذرة» لتهدد بها الدب الروسي.

ونقلت «سكاي نيوز» ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية أن الوزير، سيرغي شويجو، تناول في 3 اتصالات هاتفية منفصلة، مع نظرائه، البريطاني والفرنسي والتركي خطر استخدام أوكرانيا المحتمل لقنبلة قذرة، معبرًا عن هواجس بلاده من الاستفزازات الأوكرانية المحتملة.

تنفيذ التفجير وتوريط موسكو فيه

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مصادرَ موثوقة في دول مختلفة، من بينها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد كييف استفزازا، لروسيا والذي يُخطَط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف توجيه اتهام إلى روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل وتحديدًا ما أطلقت عليه «القنبلة القذرة» في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي شنّ حملة قوية عليها في العالم، بغية تقويض الثقة بموسكو.

وأشارت «نوفوستي» وبالفعل بدأت أوكرانيا في تنفيذ الخطة ووصلت لمراحلها الأخيرة، مع اتهامات لتورّط الدائرة المقرّبة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

محاولات لحرمان روسيا من عضوية مجلس الأمن الدائمة

وبحسب الوكالة الروسية فإن هذا الفعل يهدف إلى أن تفقد موسكو دعم شركائها وسيحاول الغرب حرمان روسيا من العضوية الدائمة بمجلس الأمن، حيث تعتبر القنابل القذرة من الأسلحة واسعة التدمير، وتتكون من متفجرات تقليدية وأخرى مشعة، وتعمل في حيز جغرافي محدود.