أوكرانيا ترفض التحذير الروسي من استخدام قنابل «قذرة»: «معندناش»

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إن بلاده لا تملك قنابل «قذرة» ولا يوجد تخطيط للحصول عليها الفترة المقبلة.

وأضاف كوليبا، وفق خبر عاجل نقلته قناة العربية السعودية: «بلادنا عضو ملتزم بمعاهدة حظر الانتشار النووي».

اتصال هاتفي بين ثلاث وزراء دفاع

جاء رد وزير الخارجية الأوكراني بعد دقائق من اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حذر فيه نظيريه البريطاني بن والاس والفرنسي سيباستيان ليكورنو، من استخدام أوكرانيا قنابل ذرية وحدوث أي استفزازات أوكرانية الفترة المقبلة.

الأزمة الروسية الأوكرانية تدخل شهرها الثامن

وتدخل غدا الإثنين الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها الثامن في ظل ارتفاع التضخم في العالم، وتدريب الجنود الروس على استخدام السلاح النووي، وإعلان حلف شمال الأطلسي أنه لن يتأخر في تقديم المساعدة لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا.