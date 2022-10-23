وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الروسي: نرفض أي تصعيد في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، رفض خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الروسي سيرجي شويجو أي تصعيد روسي في أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الأمريكية، أن أوستن أكد لنظيره الروسي أهمية التواصل في ظل الأزمة الروسية غير المبررة، في الوقت الذي أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي رفضه مزاعم وزير الدفاع الروسي بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام «قنبلة قذرة»، وفق بيان عاجل بثته قناة العربية السعودية.

تعليق الرئيس الأوكراني

بدوره قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: «روسيا الوحيدة القادرة على استخدام السلاح النووي في أوروبا»، ردًا على تصريحات وزير دفاع روسيا بأنه يحذر أوكرانيا من استخدام قنابل قذرة.

ارتفاع سعر المعيشة في أوروبا

في سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي في خبر عاجل بثته قناة العربية السعودية، إلى أن أزمة الطاقة سترفع نفقات المعيشة في أوروبا.