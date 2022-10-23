روسيا تحذر من استخدام أوكرانيا «قنابل قذرة»

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية التأهب لإسقاط الطائرات المسيّرة في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية بحسب قناة «العربية»، على لسان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنه حذّر نظيريه البريطاني والفرنسي من استخدام أوكرانيا قنابل قذرة، وحدوث أي استفزازت أوكرانية.

خط دفاع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا

بدوره، بيّن حاكم كورسيك الروسية، أن تم إنشاء خطي دفاع على الحدود مع أوكرانيا تحسبا لهجمات محتملة.

أخبار روسيا وأوكرانيا وطلب تعبئة جزئية في سبتمبر الماضي

وأعلنت روسيا الاتحادية طلب التعبئة في 21 سبتمبر الماضي لضم 300 ألف مقاتل روسي بجانب تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب، في ظل أزمة روسية أوكرانية بدأت منذ نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانفصال عن كييف لصالح الانضمام إلى روسيا التي جهزت معداتها العسكرية وبدأت الحفاظ على هذه الأقاليم.