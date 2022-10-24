« القناة لتوزيع الكهرباء»: إضافة 35 ميجاوات لشرم الشيخ استعدادا لـ«COP27»

تنطلق القمة رقم 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم يمثلون 138 دولة عربية وأجنبية يجتمعون على طاولة واحدة لطرح أبرز التحديات التي تواجه المناخ في العالم وأثر ما يحدث في البيئة على التغيرات المناخية.

خطة تأمين التغذية الكهربائية للمؤتمر

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال لـ«الوطن»، إن كل المشروعات بدأت في الظهور ويجري وضع اللمسات النهائية لها، موضحًا أنه جرى عقد لقاء مع كافة المسئولين في الوزارات والجهات المعنية بالقمة للتأكد من التجهيزات، مشيرا إلى أنه اطمأن على قطاع الكهرباء وأجرى عدة لقاءات مع المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث جرى عرض خطة تأمين التغذية الكهربائية للمؤتمر.

إضافة 35 ميجاوات لقاعة المؤتمرات.

وأكد المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه جرى إضافة قدرات جديدة تقدر بـ 35 ميجاوات إلى قاعات المؤتمرات والمنطقة الخضراء والزرقاء، وإعادة تأهيل شبكة كهرباء شرم الشيخ بالكامل على الجهدين المتوسط والمنخفض، وإنشاء عشرات الخطوط الجديدة على الجهدين المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى الانتهاء من توصيل الكهرباء لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأضاف أبو وردة أنه أجرى تجارب بتحميل بعض الوحدات بكامل الأحمال للتأكد من تمام جاهزيتها واستعدادها لتغذية كافة فعاليات وقاعات ومباني المؤتمر بزيارة قاعة المؤتمرات وملحقاتها والمنطقتين الخضراء والزرقاء واطمئن على تركيب وحدات الطوارئ، والوحدات الاحتياطية.

كما تم تركيب واستبدال كابلات الخروج بكابلات جديدة وفردها طبقاً للمواصفات والأصول الفنية بمحطة محولات شرم الشيخ جهد 66.

وحدات طوارئ متنقلة

وأوضح اللواء خالد فودة أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وفرت ما يقرب من 100 وحدة طوارئ متنقلة في شرم الشيخ ضمن استعدادات قمة المناخ، موضحا أنه جرى إنشاء مركز تحكم بهندسة كهرباء شرم الشيخ في وقت قياسي، طبقاً المواصفات الفنية، وإنشاء محطة شحن السيارات بالكهرباء داخل المبني وتطوير مركز خدمة العملاء، والمستثمرين.