تفاصيل إطلاق المنصة الرسمية لـ «cop 27».. تتيح حضور المؤتمر افتراضيا

بصور فرعونية وشعار «cop27» أطلقت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة والرئاسة المصرية لمؤتمر التغيرات المناخية، اليوم، تطبيقا إلكترونيا رسميا يضم كل فعاليات مؤتمر المناخ من جلسات تفاوضية وورش عمل ومعارض وغيرها من الفعاليات، بخلاف مجموعة من المميزات الإضافية مثل الجدول الزمني للاجتماعات وروابط الاجتماعات التي ستتاح بشكل تفصيلي قبل بداية المؤتمر.

التطبيق المتاح على المتاجر الإلكترونية، يبدأ بكلمة ترحيبية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ويضم مجموعة من الأخبار عن فعاليات cop27، وما سبقه من تحضيرات، بخلاف عدد من التسهيلات المقدمة للضيوف.

وقال بيان رسمي عن السكرتارية اليوم: «التطبيق هو أداة لمساعدة المشاركين في إدارة وقتهم، والتواصل مع المشاركين الآخرين، وتحقيق أقصى استفادة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ».

وتابع البيان: «المنصة تتيح الوصول إلى الاجتماعات التي تسمح بالمشاركة الافتراضية أو المشاهدة عبر الإنترنت وفقًا لنوع شارة المشاركين، كما تتيح المنصة التواصل مع المشاركين الآخرين عبر الإنترنت عبر صالة التواصل، وإنشاء اجتماعات افتراضية ذاتية الخدمة».

مميزات جديدة في المنصة لأول مرة

وأضاف البيان: «تمتلك المنصة العديد من الميزات الجديدة والمحسّنة في النظام الأساسي لهذا العام، بالاختلاف عن منصة السنوات الماضية من المؤتمر، وآخرها منصة مؤتمر جلاسكو العام الماضي، ومنها على سبيل المثال، تحسين تقييم الاجتماع بعدة طرق، كما تمكن المنصة الخاصة بمؤتمر المناخ cop27، المشاركين من متابعة مسارات وموضوعات اجتماعات محددة من خلال ملف التعريف الخاص بالأشخاص المعتمدين لدى سكرتارية الأمم المتحدة».

وتابع البيان: «جرى تحسين الطريقة التي يمكن للمشاركين من خلالها العثور على المستندات عبر منصتنا».

كيفية الوصول لمنصة cop27

ويمكن بثلاث خطوات الوصول إلى منصة «COP 27»:

1- من خلال استخدام عنوان البريد الإلكتروني للتسجيل كاسم مستخدم

2. الاتصال لتسجيل الدخول إلى الموقع لأول مرة، من خلال زيارة صفحة الويب: https://unfccc.int/cop27/virtual

3. تعلم كيفية استخدام منصة COP 27

بمجرد تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، سيتمكن أعضاء اتفاقية التغيرات المناخية والمسجلين من تصفح الأقسام والميزات المتاحة لك.