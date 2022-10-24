دنيا سمير غانم تستعيد الذكريات بعد حضور الدكتورة نوال الدجوي لعرض «أنستونا»

استعادت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكريات أيام الطفولة، بعد حضور الدكتورة نوال الدجوي، أستاذتها، عرض مسرحية «أنستونا»، إذ كانت دنيا إحدى طلاب مدارسها.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس عرض «أنستونا» تجمعها بالدكتورة نوال الدجوي وعلقت عليها قائلة: «الصور دي من أهم الصور المعبرة في حياتي ‎لإني متصورة مع الأم والأستاذة المربية الفاضلة د.نوال الدجوي أو زي ما اتعودنا نقول لها ماما نوال ‎أنا فخورة إني متخرجة من مدرسة دار التربية وجامعة MSA اللي حضرتك بكل تفاني بذلتي مجهود كبير في إنهم يكونوا مكان جميل مش بس للتعليم والتربية ولكن لاكتشاف المواهب».

وأضافت دنيا: «لما كنت في أولى حضانة مدرستي هي اللي اكتشفت إني بعرف أغني وكانوا كل مدرسين الموسيقى مهتمين أنهم يخلوني أغني كل سنة في حفلة المدرسة وكانوا بابي ومامي بييجوا ويتفرجوا عليا وكانت دي من أجمل ذكرياتي اللي استرجعتها إمبارح لما كنتي حضرتك بتتفرجي عليا وأنا بمثل على المسرح وجملة حضرتك ليا بعد العرض «أنت هتخليني أهتم أكتر بالمواهب الصغيرة في المدرسة عشان يكونوا زيك» ‎أنا بشكرك جدا على كل حاجة زرعتيها فيا من زمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،‎ حضرتك والأم الثانية لينا ميس منى الدجوي رمز للرقي والشياكة وصديقتي وزميلتي إنجي منصور ‎حقيقي نورتوني وأثرتوا فيا أوي وبحبكوا أوي».

مسرحية أنستونا

مسرحية «أنستونا» بطولة دنيا سمير غانم والفنان بيومي فؤاد عدد آخر من الفنانين منهم كريم عفيفي، وسامي مغاوري، وبسنت صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومريم السكري، وخالد إبراهيم، مون تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال، وانطلق عرضها يوم الخميس 20 أكتوبر، على خشبة مسرح أوبرا هاوس بجامعة مصر، في مدينة السادس من أكتوبر.