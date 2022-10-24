سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استمر تصدر العملة الأوربية الرسمية «اليورو»، أسواق العملات النقدية بعد الدولار، في البنوك المصرية والأجنبية والعربية، ويمثل اليورو أهمية كبيرة للمستورين ورجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام، لذا زادت عمليات البحث اليومية عن سعر البيع والشراء الخاص بالعملة الأوروبية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، في حين بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 19.28 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع، ومع بداية تعاملات بنك قناة السويس، سجل اليورو نحو 19.28 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 19.30 جنيه للشراء و19.31جنيه للبيع، كما سجل مع بداية تعاملات بنك الإسكندرية 19.29 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين

- سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 59.51 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري 60.91 جنيه للشراء و63.50 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري استقر سعره عند 63.27 جنيه للشراء و63.63 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك أبو ظبي الإسلامي 62.47 جنيه للشراء و62.38 جنيه للبيع، والمصرف المتحد نحو 59.54 جنيه للشراء و63.58 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي، مع بداية تعاملات بنك قناة السويس نحو 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وداخل البنك المركزي المصري بلغ سعره 5.34 جنيه للشراء، و5.37 جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي المصري سجل نحو 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 5.33 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.