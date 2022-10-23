سجل بيع وشراء سعر اليورو اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر استقرار داخل البنوك الحكومية المصرية، فيما شهد تباين في عملة الاتحاد الأوروبي في البنوك الأجنبية العاملة في القطاع المصري المصري.

ونوضح في التقرير التالي سعر اليورو اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في مصر داخل عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم الأحد 23 أكتوبر

في «EG BANK» نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري، سجلت عملة الاتحاد الأوروبي نحو 19.5 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، وفي بنك البركة استقر سعر اليورو عند للبيع 19.30 و19.12 للشراء، وفي بنك مصر استقرت عند 19.05 للشراء وعند 19.43 للبيع.

سعر اليوور في بنك قناة السويس

وجاء سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس نحو 19.04 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو نحو 19.12 جنيه للشراء و19.38جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 19.05 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو اليوم الأحد نحو 19.25 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.09 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 19.07 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.