صبري فواز يشيد بقرارات «الموسيقيين» بشأن مؤدي المهرجانات: تستوعب الجميع

أشاد الفنان صبري فواز، بقرارات نقابة المهن الموسيقية، بشأن مؤدي المهرجانات الشعبية، إذ قرر مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، السماح لهم بالغناء خلال الفترة المقبلة، تحت مظلة شعبة الأداء الصوتي.

صبري فواز يشيد بقرار نقابة الموسيقيين

كتب صبري فواز، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «القرارات اللي طلعت من نقابة المهن الموسيقية، حاجة كويسة جدا.. أنك تستوعب كل مؤدي المهرجانات، وتعمل لهم شعبة في النقابة أيا كان اسمها، ويدفعوا اشتراكات ورسوم هاتفيد النقابة وأعضائها».

وتابع: «دا غير أنك هاتشغل مع كل واحد منهم مجموعة من العازفين من أعضاء النقابة، هايفيد العازفين وهايطور أداء مغنيين المهرجانات.. وده كان الغرض من البوست اللي عمل دوشة، أنه المنع لا يفيد لا النقابة ولا المغنيين، وأدينا شفنا بعينينا أن المنع ما قدرش يحجب حاجة، زي (أنتش وأجري) من الانتشار».

نقيب الموسيقيين يسمح لمؤدي المهرجانات بالغناء

كان مصطفى كامل، قد أعلن السماح لمطربي المهرجانات بالغناء خلال الفترة المقبلة، بعد إدراجهم ضمن شعبة الأداء الصوتي، مؤكدا أحقية جميع مؤدي المهرجانات بممارسة المهنة، بعد الإمضاء على إقرار يتضمن عدة شروط، أبرزها التوقف عن استخدام جميع الألفاظ البذيئة في الأغنيات، بالإضافة إلى اصطحاب فرقة موسيقية تتكون من 12 عضوا عاملا بالنقابة، مع ضرورة أخذ الموافقة الرسمية من النقابة لممارسة العمل بالخارج.

وهدد نقيب المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات، بالشطب من النقابةـ حال استخدام كلمة مهرجان سواء بشكل مكتوب أو مسموع خلال الفترة المقبلة، محذرا في الوقت ذاته من التعبير أوالتلميح بإيماءات بذيئة.