حمو بيكا عن تأسيس شعبة لمؤدي المهرجانات: «مصطفى كامل بيهتم بنا ويحتضنا»

أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن سعادته بتأسيس شعبة لمُطربي المهرجانات، تحت مسمى «الأداء الصوتي»، قائلًا: «قرارات مصطفى كامل زي العسل».

مجلس النقابة يحتضن مؤدي المهرجانات

وقال حمو بيكا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصبح يهتم بمؤدي المهرجانات ويحتضنهم.

وشدد حمو بيكا على التزامه بقرارات المجلس الجديدة، التي جرى إعلانها اليوم الأحد، قائلًا: «هختار كلمات كويسة، ومفيش إسفاف أو ابتذال».

شروط غناء المهرجانات

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أعلن السماح لمؤدي المهرجانات بالغناء خلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي، وذلك مقابل 3 شروط، وهي:

- التوقف عن جميع الألفاظ البذيئة.

- الغناء بصحبة فرقة موسيقية تضم 12 عضوا عاملا.

- الحصول على موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج.