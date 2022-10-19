مصطفى كامل: اتخانقت مع زوجتي بسبب المهرجانات.. وعلى «الرقابة» حماية الذوق العام

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال الاجتماع الذي يعقده الآن في نقابة المهن التمثيلية لتقنين أوضاع مطربي المهرجانات، إنه يجب أن يكون للرقابة دور مهم لحماية الذوق العام.

مصطفى كامل والمهرجانات

وأشار إلى أننا وصلنا لأغنية «انتش واجري» و«شقلطني في بحر بيرة»، وهذا انحدار كبير، مشيرا إلى أنه تشاجر مع زوجته خلال فرح ابنته بسبب أغاني المهرجانات لأنه يحبها.

اجتماع مصطفى كامل لبحث أزمة المهرجانات

ويعقد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الآن، اجتماعا مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس الموسيقيين والمعنيين بالحركة الثقافية في مصر، وذلك داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة؛ لمناقشة أزمة مطربي المهرجانات.

كما حضر الاجتماع، المفكر مصطفى الفقي، والإعلامي محمد الباز، والفنان حلمي عبد الباقي، والناقد طارق الشناوي، وحمادة أبو اليزيد وكيل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.