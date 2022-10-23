مصطفى كامل يسمح لمؤدي المهرجانات بالغناء وممارسة المهنة بـ 3 شروط

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيين، السماح لمؤدي المهرجانات بالغناء حلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي، وذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر النقابة، من أجل إعلان قرارات بشأن مؤدي المهرجانات.

3 شروط لمؤدي المهرجانات للغناء

وقال مصطفى كامل، إنه مسموح لجميع مطربي المهرجانات بممارسة المهنة، بعد التوقيع علي إقرار يتضمن عدة شروط وهى على النحو التالي:

- التوقف عن جميع الألفاظ البذيئة.

- الغناء بصحبة فرقة موسيقية تضم 12 عضوا عاملا.

- الحصول على موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج.

المنع من الغناء حال مخالفة القرارات

وحذر مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، مغني المهرجانات من مخالفة هذه الشروط حتى لا يقابلها المنع من الغناء خلال فترته النقابية، مؤكدًا تنفيذ جميع القرارات بحزم.

وحضر الاجتماع بمقر نقابة الموسيقيين، عدد كبير من مؤدي المهرجانات أبزرهم شحتة كاريكا، حمو بيكا، أورتيجا، عنبة، نور التوت.