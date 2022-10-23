مصطفى كامل: شطب كل من يستخدم كلمة مهرجان مكتوبة أو مسموعة

هدد المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات بالشطب حال استخدام كلمة مهرجات مكتوبة أو مسموعة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من مؤدي المهرجانات بمقر النقابة اليوم، أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وأورتيجا ونور التوت.

الحفاظ على الذوق العام

وقال مصطفى كامل، خلال الجلسة التي جمعته مع مؤدي المهرجانات داخل مقر النقابة، اليوم، إنه لن يسمح باستخدام كلمة مهرجان، مضيفا: «أقسم بالله لو سمعت كلمة مهرجان تاني هشطب اللي قالها».

وأكد أنه حريص على الذوق العام في المجتمع المصري، ولن يسمح بأي إسفاف خلال فترة ترؤسه للنقابة.

3 شروط لغناء المهرجانات

وسمح مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، لمؤدي المهرجانات بالغناء حلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي، وممارسة المهنة بعد التوقيع على إقرار يتضمن عدة شروط، هي التوقف عن جميع الألفاظ البذيئة، والغناء بصحبة فرقة موسيقية من 12 عضوا عاملا، الحصول على موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج.

المنع عقوبة المخالفة

وحذر نقيب الموسيقيين من مخالفة هذه القرارات، لأن عقوبتها المنع من الغناء خلال فترته النقابية، مؤكدًا تنفيذ جميع القرارات بحزم وشدة.