استقرار الطقس في بورسعيد اليوم.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية مفاجئة

شهد الطقس في بورسعيد اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار، مع انخفاض في درجات الحرارة، إذ توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يبدأ الطقس المتقلب غدا، مع احتمال سقوط أمطار على المحافظة.

حالة الطقس في بورسعيد اليوم

حرص طلاب المدارس على ارتداء ملابس ثقيلة، مع الالتزام بالزي المدرسي، تحسبا لتقلبات الطقس في بورسعيد اليوم، والتزاما بتحذيرات الأرصاد الجوية، وإدارات المدارس خوفا على الطلاب من إصابتهم بنزلات برد.

انتظام حركة الصيد

انتظمت حركة الصيد داخل ميناء الصيد البحري في بورسعيد، إذ قال مصدر مسؤول بالميناء، إن مراكب الصيد قد خرجت فجر اليوم، وسط استقرار في حالة الطقس، ومن المنتظر عودتها عصرا.

وأكد المصدر، أن غرفة العمليات بالميناء تتابع الطقس لحظة بلحظة، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، لافتا إلى إغلاق الميناء فى حال تقلب الطقس في بورسعيد.

وحذر صيادي الدهرا من الصيد على شاطىء بورسعيد، في أجواء الطقس المتقلب، حتى لا يمثل خطورة على حياتهم.

بورسعيد تستعد للتقلبات الجوية

أعلنت هالة أبو العز رئيس حى الضواحى ببورسعيد، استمرار أعمال النظافة العامة بشوارع الحي، وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي، وتجريف تجمعات الرمال من جانبي الشوارع، تحسبا لسقوط الأمطار والطقس المتقلب، ضمن الجهود المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامة بمختلف شوارع الحى.