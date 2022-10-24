أماكن سقوط الأمطار غدًا بجميع المحافظات.. رعدية في مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة والممطرة، على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، كما أنّه من المتوقع أن تتقدم إلى مناطق من مدن القناه وشمال سيناء مع تقدم الوقت.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أماكن سقوط الأمطار غدًا في جميع المحافظات، فضلًا عن الطقس في مصر غدًا، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن سقوط الأمطار

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار غدًا الثلاثاء في مختلف المحافظات، وشدتها ستكون كالتالي:

1- أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعات بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان بصورة متقطعة، وبنسبة حدوث تبلغ 40% تقريبًا على السواحل الشمالية وتشمل الإسكندرية، والعلمين، والحمام، وسيدي عبد الرحمن، ومرسى مطروح، ومعبر السلوم، وفوكة، وراس الحكمة، والضبعة، والحمام، وسيدي براني، والنجيلة.

2- وفي محافظات الوجه البحري وتشمل الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، فإنّها من المتوقع أيضًا أن تشهد سقوط أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بصورة متقطعة، وتتحول إلى أمطار رعدية في في بعض الأحيان بنسبة حدوث تبلغ 40% تقريبًا.

3- شبه جزيرة سيناء وتضم محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، فضلًا عن مركز ومدينة القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية، ومدينة بورفؤاد ببورسعيد، وحي الجناين التابع لمحافظة السويس، والتي من المتوقع أن تتساقط عليها الأمطار بصورة بسيطة أحيانًا ومتوسطة في الأحيان الأخرى، كما أنّها قد تتحول إلى أمطار رعدية في بعض الأحيان وذلك على فترات متقطعة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بنسبة حدوث تبلغ 40%.

الطقس غدًا في جميع المحافظات

وفيما يخص توقعات حالة الطقس غدًا في جميع المحافظات، فإنّ الطقس في القاهرة سيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما سيكون حارًا على جنوب الصعيد، ثم يتحول إلى لطيف في أول الليل، ويصبح مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة الأرصاد الجوية توقعت نشاط حركة الرياح على مناطق السواحل الشرقية على على فترات متقطعة.