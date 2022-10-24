إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. انقلاب سيارة ولدغة ثعبان

أُصيب 6 أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات اللازمة.

حوادث متفرقة

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 6 مصابين إلى المستشفى نتيجة إصابتهم في حوادث متفرقة.

حالات المصابين

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من «م.أ»، 17 سنة، من ميت الديبة، و«ر.م»، 17 سنة، من ميت الديبة، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب سيارة بمدخل القرية، و«إ.أ»، 45 سنة، من كفر الشيخ، بكدمات وجروح، فى حادث تصادم سيارتين على رافد الطريق الدولي، و«غ.خ»، 50 سنة، من المثلث بمركز الرياض، بجروح شديدة في مناطق متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة بالرياض.

كما أصيب «م.أ»، 40 سنة، من مسير، بتسمم، نتيجة لدغة ثعبان، و«إ.ع»، 20 سنة، من قرية إسحاقة، بكدمات وسحجات فى حادث انقلاب «توك توك».