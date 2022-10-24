سعر الذهب اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022.. عيار 21 بـ1118 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم، حيث بلغ سعر الأوقية 1650 دولارًا، بعد التذبذب والتباين في الأسعار الذي سيطر بشكل عام على أسعار الذهب العالمية في البورصات المختلفة خلال الايام الماضية.

وكشفت التقارير العالمية المختلفة، عن حالة من عدم الاستقرار الواضح في أسعار الذهب، نظرًا للأحداث الاقتصادية العالمية المختلفة والمتلاحقة، التي تؤثّر بشكل كبير على بورصات الذهب العالمية على مدار الساعة، ما يؤثر بشكل واضح على الأسعار المحلية.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، وفقا للبيان اليومي الصادر عن شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، كما يلي:

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بسعر 1118 جنيهًا.

عيار 18 بسعر 958 جنيها.

عيار 24 بسعر 1278 جنيهًا.

عيار 14 بسعر 745 جنيهًا.

الجنيه الذهب بسعر 8944 جنيهًا.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية وذلك في أغسطس 2020، ويتوقع تداول الذهب عند مستوى 1638.12 دولار أمريكي، حتى ديسمبر 2022، وفقًا لما أعلن في نماذج الاقتصاد الكلي العالمية، ووفقا لتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية، على أن يصل التداول لـ1582.28 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا المقبلة.