4 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب محليا.. والزيادة العالمية تصل إلى 1.8%

استقرت أسعار الذهب فوق 1650 دولارًا للأوقية، اليوم الاثنين، بعد أن قفزت بنسبة 1.8% في الجلسة السابقة، مدعومة بآمال أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بشكل أقل تشددًا في وقت لاحق من هذا العام.

وأفادت وول ستريت جورنال أنه بعد رفع سعر الفائدة المتوقع على نطاق واسع بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر، من المرجح أن يفكر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أقل في ديسمبر وسط مخاوف بشأن الإفراط في التضييق.

مكانة ثابتة للدولار

في غضون ذلك، ظل المستثمرون حذرين بشأن المخاطر الصعودية للتضخم، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أخر في عوائد الدولار والخزانة، كما حافظت الأسواق على مكانة ثابتة في الدولار كأصل آمن وكبديل للذهب، وسط تصاعد عدم اليقين السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وينتظر المستثمرون الآن قرارات السياسة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية من الاقتصاديات الرئيسية.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند مستوى 1638.12 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر- ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 1582.28 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا

محليًا، ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بنحو 4 جنيهات، لتسجل 1278 جنيها لعيار 24، و1118 جنيها لعيار 21، و958 جنيها لعيار 18، و745 جنيه لعيار 14، و8944 جنيه للجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21).