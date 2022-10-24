مواصفات امتحانات شهر أكتوبر في المعاهد الأزهرية.. وشروط وضع الأسئلة

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر في المعاهد الأزهرية مع نهاية الشهر الجاري، الأمر الذي تبعه توجيه من الإدارة المركزية للامتحانات عبر الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية، بكافة ضوابط امتحانات المواد بشكل عام.

ووفقاً لتوجيه ضوابط ومواصفات امتحانات شهر أكتوبر في المعاهد الأزهرية، الذي حصلت عليه «الوطن»، هناك ضوابط خاصة بالمنهج المقرر في الامتحان وأخرى بوضع الأسئلة.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر بالمعاهد الأزهرية

- تعد أولى ضوابط امتحانات شهر أكتوبر، إجراء الاختبارات فيما جرى الانتهاء من تدريسه خلال شهر أكتوبر 2022.

- تبرز مواصفات امتحانات شهر أكتوبر، بإن توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة، ويراجعه مشرف المادة بالمعهد ويعتمده كلا من شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيع الاختبار على التلاميذ .

مواصفات أسئلة امتحانات شهر أكتوبر بالمعاهد الأزهرية

- يجب أن تكون أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2022 متنوعة ما بين «صل - اكمل – تخيير - ضع علامة صح أو علامة خطأ» ومتدرجة، على يكون اختبار المادة في ورقة واحدة مع مراعاة أن تكون الإجابة في نفس الورقة.

- تقدر درجات اختبار كل مادة بقيمة 15 درجة.

وبحسب ما أعلنه التوجيه، فإن مواعيد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، تُقام في الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، على أن تجري اختبارات باقي المقررات الدراسية التي لا تضاف للمجموع وتقييمها، داخل الفصل.