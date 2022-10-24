تكليف محمود مرزوق بتسيير أعمال وكيل مديرية أوقاف شمال سيناء

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا بتكليف الشيخ محمود أحمد مرزوق إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

بدء تنفيذ التكليف اليوم

وذكرت مديرية الأوقاف في شمال سيناء، في بيان لها اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أصدر قرارًا وزاريًّا بتكليف الشيخ محمود أحمد مرزوق إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، بداية من اليوم الاثنين.

وجاء تكليف «مرزوق» خلفا للدكتور إبراهيم محمد جمعة، الذي صدر قرار بنقله إلى ديوان عام الوزارة.

ندوات فقهية

ومن جهة أخرى، تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء عقد ندوات فقهية وعلمية بمساجد المحافظة، وذلك بتكليف عدد من شيوخ المساجد بأداء دروس عقب صلاة العصر، وما بين المغرب والعشاء، وخصوصا في المساجد الكبرى، مثل مسجدي النصر والرفاعي بمدينة العريش.

وكانت مديرية الأوقاف أختتمت البرنامج الصيفي للأطفال، والذي هدف إلى تحفيظ النشئ القران الكريم، وأصول الفقه والتعاليم الأسلامية، والهدف منه تخريج أجيال تحمل الأفكار المعتدلة بالمنطقة، بعيدا عن الأفكار الهدامة.