طقس شمال سيناء اليوم: تكاثر السحب وانخفاض درجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في شمال سيناء، اليوم السبت، انتشار للغيوم بسماء المنطقة مع اختفاء الشمس، ووجود انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وارتفاع حركة الأمواج التي وصلت إلى منطقة الكورنيش بالعريش.

طقس شمال سيناء اليوم

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة انخفضت عن أمس، لتسجل 22 درجة مئوية مع هبوب رياح باردة على غالبية الأنحاء.

وأضاف المرصد المناخي، أن هناك احتمالية تساقط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية والصحراوية بقرى ومدن شمال سيناء.

استعدادات مواجهة تقلبات الطقس

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن قسم الإشغالات والصرف الصحي بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، على أتم الاستعداد لمواجهة أي تطورات مناخية قد تحدث.

وأوضح أن الأمطار التي تساقطت أمس لم تكن مؤثرة على الشوارع وعلى سير الأهالي والمركبات، وتم تسليك بيارات الصرف الصحي والعمل على تسليك بلاعات الأمطار التي تم تحديدها في 5 مناطق بوسط العريش والطريق الساحلي.

المحافظة: لا شكاوى من سقوط الأمطار

ومن جهة أخرى، أكد قسم الطوارئ بديوان عام المحافظة أنه لم يتلق أي شكاوى أو أستغاثات من المواطنين خلال فترة تساقط الأمطار، ولم تسجل مدن وقرى المحافظة، متمثلة في مجالس المدن والمديريات ورؤساء القرى، أي حوادث خلال الساعات الماضية، مشيرا أنه تم فتح مكتب الطوارئ والتدخل السريع بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات، ومركز العمليات بالمحافظة لمواجهة أي تطورات محتملة قد تحدث.